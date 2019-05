Ultimo da record, Colpa delle Favole Tour cantato a squarciagola

Roma, 28 mag. (askanews) - Jeans, maglietta nera e immancabili occhiali da sole, Ultimo si è esibito per 4 sere di fila al Palazzo dello Sport nella sua Roma, ultime date del suo "Colpa delle Favole tour" partito il 27 aprile e che si concluderà il 4 luglio allo Stadio Olimpico con il mega-evento "La Favola", già sold out da mesi come tutta la tournée.

Scenografia esplosiva, immagini che scorrono senza sosta sullo schermo gigante, un palloncino rosso davanti al palco a ricordarci "il bimbo che hai dentro", che volerà via alla fine del secondo bis.

Ma il pubblico romano è tutto concentrato sulla sua musica, con grandi e piccoli che cantano a squarciagola i suoi brani dall'inizio alla fine, due ore di musica che scorrono via velocissime, tra i pezzi del nuovo album "Colpa delle Favole" (uscito il 5 aprile 2019) e le canzoni dei due precedenti dischi "Peter Pan" (2018) e "Pianeti" (2017).

Dall'emozionate "Ballo delle incertezze", con cui ha vinto la sezione "Nuove Proposte" a Sanremo 2018, alla canzone in romanesco che si interroga sul suo successo "Fateme Cantà", dall'inno alla libertà "Rondini al Guinzaglio" al brano di Sanremo 2019 "I tuoi particolari", l'artista, al secolo Niccolò Moriconi, manda in delirio i suoi fan; poi si mette al pianoforte accompagnato da violoncello (Chiara di Benedetto) e violino (Anais Drago) per un medley che inizia con un omaggio - e una video-chiamata - al capitano della Roma Daniele De Rossi per arrivare a Vasco Rossi con "Albachiara".

Immancabile il bis con "Sogni appesi" e il ritornello "dalla parte degli ultimi per sentirmi primo".