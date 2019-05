Assemblea Poste approva il bilancio, quasi 12 mld impatto su Pil

Roma, 28 mag. (askanews) - Un impatto positivo sul Pil italiano di quasi 12 miliardi, crescita nei pacchi superiore al mercato dell'e-commerce, 2.000 assunzioni a tempo indeterminato e quasi 370 milioni di cedole pagate quest'anno a Cdp e al Tesoro.

Sono alcuni dei numeri di Poste Italiane emersi durante l'assemblea degli azionisti della società che si appresta l'anno prossimo a sbarcare anche nel mercato della RC auto.

Dopo un 2018 chiuso con un utile quasi raddoppiato a 1,4 miliardi di euro gli azionisti di Poste hanno approvato la distribuzione di un dividendo di 44,1 centesimi, in crescita del 5% rispetto all'anno scorso. Una buona notizia per i risparmiatori che hanno investito in azioni Poste che si somma ad un forte apprezzamento del titolo, salito dai 7,30 euro di un anno fa a oltre 9 euro.

Nel corso dell'assemblea l'amministratore delegato Matteo Del Fante ha fatto il punto sulle attività in corso e sulle prossime tappe della società. A partire dalle card per il reddito di cittadinanza che sono già 600.000 e si aggiungono ai 26 milioni di PostePay già gestite. Per poi arrivare alla logistica con l'accordo con Sennder che porterà alla nascita di una società in Italia controllata da Poste al 75%. Mentre arriveranno a 3.500 i tabaccai titolari di licenza PuntoPoste creando un network capillare a disposizione dell'e-commerce.

Al termine dell'assemblea l'ad Matteo Del Fante ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: "Questo è per noi sicuramente una maniera di guardare al ruolo dell'azienda oltre alla performance finanziaria, che oggi abbiamo anche avuto l'orgoglio di dire agli azionisti che sicuramente da quando si è insediato questo consiglio di amministrazione ha dato soddisfazioni importanti, sia dal punto di vista del dividendo, che è un dividendo sicuramente in linea con le medie di mercato, ma soprattutto per l'andamento del titolo, del corso dell'azione".