A NetComm Forum le strategie di Poste sull'e-commerce

Milano, 29 mag. (askanews) - Un "armadietto" animato di tecnologia digitale che integra servizi di logistica e di pagamento per gestire le spedizioni di e-commerce, con la possibilità di depositare pacchi ed effettuare eventuali resi, non solo nei quasi 13 mila uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale, ma perfino nel proprio condominio. Si chiama "Punto Poste da Te" il nuovo dispositivo tecnologicamente avanzato progettato da Poste Italiane e lanciato a Milano in occasione del NetComm Forum, il salone italiano dell'economia digitale.

Spiega Marco Siracusano, amministratore delegato di PostePay:

"Io compro qualcosa on line, lo pago con Postepay e lo consegna Poste. Poste lo consegna nei metodi tradizionali, si può pagare con i metodi tradizionali, ma anche con modalità di consegna innovative come questo nuovo meccanismo di lockers negli uffici postali ma anche e soprattutto nei condomini".

Poste Italiane scommette così sullo sviluppo dell'e-commerce. E i risultati si vedono:

"Oggi i dati annunciati dicono che c'è una crescita dell'e-commerce in Italia del +16%, i pagamenti con PostePay di e-commerce sono stati del +22%. Quindi un mondo integrato che fa in modo che il gruppo Poste Italiane stia investendo in una trasformazione digitale che riguarda due delle più importanti componenti di business: il delivery della logistica e i pagamenti".

Le funzionalità di "Punto Poste da Te" non si limitano al solo comparto dell'e-commerce. Perchè grazie anche agli altri servizi per l'identità digitale come Spid e la Firma Digitale Remota, il nuovo dispositivo abilita la consegna della posta registrata a firma come raccomandata. E sarà anche possibile eseguire in maniera totalmente automatica il pagamento di tutti i tipi di bollettini oltre che le ricariche Postepay.

Sottolinea Massimo Rosini, responsabile posta, comunicazione e logistica di Poste Italiane:

"Punto Poste è l'ulteriore risposta a un percorso di crescita che noi stiamo facendo nell'e-commerce. Nel solo 2018 siamo cresciuti del 27% nella consegna e nel delivery di pacchi legati all'e-commerce, quindi più del mercato. Abbiamo toccato un milone di pezzi deliverati in un solo giorno. Per guardare avanti oggi qui al NetComm Forum presentiamo questo oggetto che non è nient'altro che portare a disposizione dei cittadini, cioè sotto casa dei cittadini, i servizi logistici e di pagamento per rendere più agevole sia la consegna e il reso di un pacco e-commerce sia tutta la struttura dei pagamenti".

Uno strumento innovativo interamente progettato da Poste Italiane che ha già avviato l'iter per il brevetto internazionale.