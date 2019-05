Città smart e 5G, Wind Tre punta su un futuro sostenibile

Roma, 30 mag. (askanews) - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha promosso, in qualità di tutor, l'evento "Innovazione e mobilità dei cittadini per lo Sviluppo Urbano Sostenibile", organizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si è tenuto oggi a Roma in piazza del Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca. Il convegno si è focalizzato sul tema della mobilità urbana sostenibile e sulla rivoluzione digitale per favorire il confronto e la condivisione delle best practice sui temi dell'Agenda 2030.

Per Massimo Angelini, direttore Public Affairs External & Internal Communication di Wind Tre "oggi c'è un rapporto inscindibile tra nuove tecnologie digitali, infrastrutture 5G e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni.

Gestione della mobilità e dei flussi di traffico - continua il manager - ma anche telemedicina, monitoraggio sulla staticità degli edifici, sistemi di videosorveglianza ed i nuovi sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e energetici, sono solo alcuni dei servizi che possono cambiare decisamente il volto delle nostre città rendendole più sostenibili".

Nel corso del convegno è stato presentato anche il rapporto "Città 5G, Città Sostenibili", realizzato da Wind Tre con l'obiettivo di definire, insieme agli stakeholder, il contributo dell'innovazione digitale rispetto agli obiettivi previsti nell'Agenda 2030. Secondo il dossier sono tre le linee di intervento prioritarie per costruire città smart: infrastruttura ICT, gestione dei dati critici e maggiore consapevolezza della rivoluzione digitale per consentire a tutti i cittadini di essere protagonisti della transizione smart delle loro città.

"Quello di Wind Tre- aggiunge Angelini - è un impegno costante per lo sviluppo di città intelligenti, testimoniato dai progetti già avviati a L'Aquila e Prato, insieme al Ministero dello Sviluppo economico, proprio al fine di sperimentare i nuovi servizi 5G. A L'Aquila in particolare, a 10 anni dal sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese, abbiamo avviato un caso d'uso sui sistemi di monitoraggio della staticità degli edifici che, siamo convinti, potrà dare importante contributo nella gestione delle emergenze. Oggi - conclude Angelini - la questione delle città sostenibili è diventata già un tema centrale e sta crescendo la consapevolezza che le nuove tecnologie potranno essere uno straordinario motore per migliorare la vivibilità delle nostre città".