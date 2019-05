Israele: Knesset vota scioglimento, nuove elezioni 17 settembre

Tel Aviv, 30 mag. (askanews) - La Knesset ha approvato a maggioranza il proprio scioglimento e in Israele ci saranno nuove elezioni il 17 settembre. Il parlamento israeliano ha deciso di sciogliersi dopo che il premier Benjamin Netanyahu non è riuscito a creare un nuovo governo. Una votazione che porta in automatico a una nuova consultazione elettorale, la seconda di quest'anno dopo quella del 9 aprile.

Dopo un confronto di oltre 12 ore, i parlamentari israeliani hanno approvato con 74 sì e 45 no la proposta presentata dal Likud per nuove elezioni a settembre. Una proposta con cui viene sciolta la Knesset solo un mese dopo il suo insediamento.