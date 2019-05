Bankitalia, Visco: senza l'Europa diventeremmo più poveri

Milano, 31 mag. (askanews) - L'importanza dell'Europa è stato uno dei temi centrali delle considerazioni finali, che accompagnano la Relazione annuale di Bankitalia per il 2018, del governatore Ignazio Visco.

L'Italia non deve incolpare l'Europa per la sua situazione economica di "disagio" perchè se l'Ue venisse considerata "un avversario" diventeremmo "più poveri". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali. "Addossare all'Europa - sottolinea Visco - le colpe del nostro disagio è un errore, non porta alcun vantaggio e distrae dai problemi reali. Saremmo stati più poveri senza l'Europa, lo diventeremmo se dovessimo farne un avversario".

"L'appartenenza all'Unione Europea - secondo il governatore - è fondamentale per tornare su un sentiero di sviluppo stabile: è il modo che abbiamo per rispondere alle sfide globali poste dall'integrazione dei mercati, dalla tecnologia, dai cambiamenti geopolitici, dai flussi migratori. La crescita istituzionale dell'Europa ha accompagnato quella economica di tutti i paesi del continente: ha aperto un mercato più ampio alle imprese e ai consumatori, reso disponibili maggiori fondi a sostegno delle aree svantaggiate, facilitato la cooperazione in campi strategici, garantito un quadro di stabilità monetaria