Champions League, Pochettino: scriviamo la storia col Tottenham

Madrid, 31 mag. (askanews) - "Il Liverpool è una grande squadra, Jurgen Klopp è un grande tecnico, ci sono giocatori fortissimi ma domani noi vogliamo vincere perchè vogliamo scrivere la storia": Mauricio Pochettino, tecnico del Tottnham Hotspur, è pronto per la grande sfida di domani. L'appuntamento con la storia è allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid dove si affrontano i londinesi del Tottenham e il Liverpool per la finale di Champions League.

Anche il tecnico dei reds Jurgen Klopp è pronto. Ed è pronto pure il centravanti brasiliano Firmino che aveva avuto qualche guaio fisico. "Se giocherà? Se Pochettino vi dirà la sua formazione chiamatemi che vi dirò la mia", ha scherzato Klopp. E poi, inutile fare pronostici per una finale del genere.

"Chi parte favorita? È difficile dirlo. Contro il Tottenham abbiamo vinto due volte. Ma domani sarà tutto diverso. Se sono io la causa della sconfitta nelle sei finali di fila in cui ho perso, tutti si dovrebbero preoccupare. Ma se non fosse così, domani ho una nuova chance. Il passato non conta", ha detto Klopp