Delitto Colacioppo, dopo 17 anni arrestato latitante in fuga

Roma, 31 mag. (askanews) - Arrestato dopo 17 anni di latitanza Iurie Cegolea , inserito nella lista dei 100 latitanti pericolosi, responsabile in concorso con altri due complici, dell'omicidio dell'avvocato Antonio Colacioppo, avvenuto il 1 febbraio 1999 ad Ascoli Piceno, all'interno del suo studio legale. In carcere, dal 2006, ci sono la ex moglie del legale e il suo amante.

L'operazione è stata condotta dalla polizia di Ancona e di Ascoli Piceno, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale.

Latitante dal 2002, Cegolea è stato localizzato in Moldavia e poi, arrestato, lo scorso gennaio, mentre tentava di oltrepassare il confine tra Moldavia e Ucraina; deve scontare una pena definitiva a 24 anni di reclusione. E' stato estradato in Italia ed è arrivato all'aeroporto di Fiumicino, scortato da personale Interpol.

L'avvocato venne trovato morto con 17 coltellate inferte con armi da taglio. Nel suo studio vennero trovati un coltello e una siringa, sporca di sangue ed eroina, per depistare le indagini.