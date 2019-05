Influencer e acquisti: due utenti su tre seguono i loro consigli

Milano, 31 mag. (askanews) - Gli influencer sempre più protagonisti sui social network soprattutto fra i più giovani, fonte di ispirazione per tanti aspetti della vita, a partire dagli acquisti: due persone su tre comprano ciò che vedono sugli account dei loro influencer. È quanto emerge dall'analisi eseguita su un campione di 1000 italiani fra i 16 e i 54 anni diffusa nel primo dei 4 appuntamenti previsti dall'Osservatorio influencer marketing, realizzato da Ipsos, leader nelle ricerche di mercato e Flu, agenzia italiana specializzata in influencer marketing. Nicola Neri, ceo di Ipsos.

"Due persone su tre seguono un influencer che diventano 4 su 5 nella generazione zeta (under 24 ndr), gli influencer non sono necessariamente personaggi famosi, sono coloro che hanno qualcosa di interessante da dire al proprio pubblico, che hanno passioni, contenuti importanti e di qualità da condividere e questo è estremamente importante perché li rendono un amplificatore dei contenuti che le aziende poi possono voler raccontare a quel pubblico".

Aziende che devono imparare a sfruttare questa nuova opportunità, scegliendo ad esempio l'influencer giusto, in linea coi propri valori. Giancarlo Sampietro, cofondatore di Flu.

"È molto importante per un'azienda sapere che il processo di acquisto è influenzato da un media completamente nuovo, un media umano che va calibrato e utilizzato in maniera consapevole per questo nascono agenzie che si occupano di capire questo media e utilizzarlo in maniera corretta, preoccupandosi di raggiungere il proprio pubblico con un messaggio incisivo".

Messaggio che rimane nel tempo: gli utenti sono spinti a cercare più informazioni sul prodotto e oltre il 70% decide di acquistare qualche tempo dopo.