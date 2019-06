LaFil debutta a Milano: primo concerto al Palazzo delle Scintille

Milano, 1 giu. (askanews) - Debutto al Palazzo delle Scintille di Milano per LaFil- Filarmonica di Milano, una nuova orchestra in cui generazioni diverse di artisti si incontrano e giovani talenti in ascesa e musicisti affermati provenienti dalle compagini più prestigiose suonano insieme. Nelle immagini il primo concerto al Palazzo delle Scintille a Milano con la direzione d'orchestra di Daniele Gatti.

Nella serata d'apertura sono state eseguite la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore, op. 38 "Primavera" e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 97 "Renana" di Robert Schumann, a cui seguiranno anche la Seconda e la Quarta Sinfonia che Gatti e LaFil proporranno domenica 2 giugno, alle ore 18.00, sempre al Palazzo delle Scintille. L'integrale sinfonica di uno dei compositori più rappresentativi del romanticismo tedesco è proprio il fulcro del "Progetto Schumann", il primo ciclo tematico di concerti che LaFil ha scelto per inaugurare la sua attività. Oltre alle quattro sinfonie sono infatti previsti sabato 1 giugno, a partire dalle ore 11.00 fino alle ore 18.30, anche una serie di concerti di musica da camera alle Gallerie d'Italia - Piazza della Scala, polo museale di Intesa Sanpaolo, dove le prime parti de LaFil - Filarmonica di Milano approfondiranno il repertorio schumanniano con brani cameristici poco frequentati, con la partecipazione di alcuni pianisti dei corsi di alto perfezionamento di Benedetto Lupo all'Accademia di Santa Cecilia.