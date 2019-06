Tutto pronto per il 2 giugno, le prove del concerto al Quirinale

Milano, 1 giu. (askanews) - Tutto pronto al Quirinale per festeggiare il 2 giugno, la Festa della Repubblica italiana. Ultime prove per il tradizionale concerto che il Presidente della Repubblica offre al corpo diplomatico accreditato in Italia che avrà luogo domenica nel Salone dei Corazzieri e sarà trasmesso in diretta da Rai Uno dalle 17.50. Ad esibirsi i ragazzi dell'Orchestra Giovanile Italiana, diretta dal Maestro Marco Angius, che eseguiranno "Rendering", una delle opere del catalogo di Luciano Berio, composta tra il 1989 ed il 1990 partendo dagli appunti di Schubert per una mai realizzata Decima Sinfonia e della Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.