Casellati riceve le Azzurre: "Riscattate lo smacco dei maschi"

Roma, 3 giu. (askanews) - "Ragazze fatevi onore e riscattate lo smacco degli Azzurri", con questo augurio Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto in Senato la Nazionale femminile di calcio, che dal 7 giugno al 7 luglio sarà impegnata nei Mondiali femminili in Francia.

Le "Azzurre" hanno portato in dono alla presidente del Senato una maglia della Nazionale. La ct della nazionale femminile, Milena Bertolini: "Ci fa piacere il suo in bocca al lupo, queste ragazze sono fantastiche, hanno fatto grandi cose, andiamo al Mondiale, cercando di onorare al meglio i colori, portando il bello che c'è dell'Italia, perché spesso siamo sempre paragonati ad aspetti negativi, invece la squadra porta il bello del nostro paese".

Sara Gama, madre triestina e padre congolese, fonte di ispirazione per le giovani di oggi, è la capitana delle Azzurre: "Sono molto emozionata, è una bella cosa per noi. A ottobre siamo state al Quirinale, oggi siamo qua per la prima volta nella storia del Senato e siamo molto felici di partire con questo doppio ricordo con noi. Abbiamo lavorato tanto, siamo pronte, c'è voglia di giocare, bisogna scendere in campo".

Presente alla cerimonia anche l'attrice Cristiana Capotondi. Il presidente della Fgci (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Gabriele Gravina, ha commentato: "E' il nuovo rinascimento, è il nuovo umanesimo, è una bellissima testimonianza da parte di queste ragazze per tutto il movimento calcistico italiano".