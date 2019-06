Liverpool celebra la Champions, parata sul bus con la Coppa

Liverpool, 3 giu. (askanews) - Una marea rossa per le strade di Liverpool. I campioni d'Europa hanno sfilano un bus aperto per la città, con la coppa tra le mani, davanti a migliaia di tifosi in festa. La squadra di Klopp, con il successo per 2-0 ai danni dei connazionali del Tottenham, ha messo in bacheca la sesta Champions nella storia del club, riscattando la sconfitta dello scorso anno. Uno straordinario trionfo festeggiato con sorrisi, canti e lacrime di gioia.