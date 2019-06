Papa: i politici non devono mai seminare odio e paure

Roma, 3 giu. (askanews) - "Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti e a non fare campagne con bandiere disoneste come la calunnia, la diffamazione, gli scandali". Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo di ritorno dalla Romania spiega che "tante volte i politici seminano odio e paure e questo è terribile. La politica non dovrebbe farlo mai. In tanti paesi la malattia della politica è la corruzione. Questo è dappertutto". Papa ha risposto anche ad una domanda sulla crisi dell'Europa. "L'Europa è attaccata non con cannoni e bombe in questo momento ma con ideologie che non sono europee che vengono da fuori o nascono in gruppetti dell'Europa".