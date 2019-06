Conte alla Lega: congelando attuale Codice appalti rischio caos

Milano, 4 giu. (askanews) - "Volendo congelare l'attuale Codice degli appalti" la Lega propone una improbabile reminiscenza del vecchio Codice, ormai superato, e ci sarebbe un caos". Così il premier, Giuseppe Conte, a margine del Clean Air Dialogues a Torino, dove ha lanciato "un appello agli amici della Lega". "Non metto in discussione la loro buona fede - ha aggiunto Conte - ma in questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati e quindi dico mi raccomando".