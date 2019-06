Grandi navi a Venezia, Toninelli: Mai bloccato nulla

Roma, 5 giu. (askanews) - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli è intervenuto alla Camera durante il question time sul problema delle grandi navi a Venezia e sul traffico portuale nella Laguna, dopo l'incidente al molo di San Basilio che ha coinvolto una nave da crociera della Msc.

Ha replicato così al deputato di Forza Italia Giorgio Mulé: "Ciò che mi preme chiarire dopo le accuse ricevute in questi giorni, è che non esiste alcun progetto del porto di Marghera. Si tratta di un'idea, uno studio embrionale e non certo di una soluzione che da domani farebbe traslocare le grandi navi dalla laguna di Venezia. Mancano la Via, la disciplina dello smaltimento dei fanghi e la relativa quantificazione economica. Non esiste uno studio di fattibilità tecnico-economica, dunque non esiste alcuna ipotesi progettuale. Non è mai stato formalizzato nulla al mio Ministero, non è stato inviato nulla, quindi non c'è mai stato alcun blocco da parte mia".