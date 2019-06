Il sindaco di Norcia deluso: noi esclusi dallo Sblocca Cantieri

Norcia, 5 giu. (askanews) - "La situazione è molto complessa, la gestione dell'emergenza volge ormai al termine. La ricostruzione fatica a muovere i primi passi. In queste ore è in discussione in Parlamento il decreto Sblocca cantieri, sappiamo quali sono le tensioni che il governo sta affrontando. All'interno di questo decreto noi attendevamo interventi importanti e significativi che sono stati garantiti dal presidente del Consiglio Conte nella visita dello scorso lunedì 20 maggio qui a Norcia. Siamo delusi perché sembra che dai lavori della Commissione alcuni di questi provvedimenti importanti che attendevamo non siano presenti": così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, a margine della presentazione del progetto "Vincere da grandi" presentato questa mattina nella città ferita dal sisma dell'ottobre 2016.

"Aspettiamo di conoscere i lavori finali della Commissione del Senato perché i tempi di conversione del decreto purtroppo sono strettissimi e pensiamo che non ci sarà lo stesso spazio alla Camera e quindi dirimente diviene il lavoro che la commissione e l'aula del Senato riusciranno a fare", ha auspicato il primo cittadino della città umbra.