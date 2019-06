Mattarella premia Ennio Morricone e Ennio Pappano al Quirinale

Roma, 5 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato al Quirinale il maestro Ennio Morricone e il maestro Ennio Pappano. A loro sono andati rispettivamente i "Premi Presidente della Repubblica" dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia per l'anno 2016 e per l'anno 2017, nell'ambito della cerimonia di consegna dei premi "Presidente della Repubblica" e delle borse di studio in memoria dei maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli.

Questa la motivazione del premio ad Ennio Morricone: "Geniale musicista che da anni regala emozioni a milioni di persone, Morricone non è solo il compositore vivente più celebre al mondo ma un grande italiano che ha raggiunto l'eccellenza ovunque riconosciuta con il rigore e la fantasia che caratterizzano nella storia la lezione dei grandi maestri del nostro Paese. Premio Oscar per la miglior colonna sonora per il 2016, stesso anno per cui gli viene riconosciuto il premio Presidente della Repubblica".