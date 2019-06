Sblocca cantieri, Conte: bene intesa, M5s e Lega responsabili

Milano, 5 giu. (askanews) - "Avevo espresso preoccupazione perché dal punto di vista tecnico ma anche dei tempi stavamo andando in zona Cesarini e si prefigurava una situazione rischiosa. Ringrazio gli amici della Lega e gli amici dei 5 stelle perché hanno lavorato con molto senso di responsabilità, trovando una soluzione tecnica condivisibile che scaccia via i rischi di incertezza normativa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando del decreto sblocca-cantieri con i giornalisti durante la sua missione in Vietnam.