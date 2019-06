Putin minaccia mancato rinnovo trattato Start su nucleare

San Pietroburgo, 6 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha

minacciato di non rinnovare il trattato Start sul controllo delle armi nucleari, se gli Stati Uniti non dimostreranno la propria intenzione di prolungarlo.

"Se nessuno desidera prorogare il trattato Start, allora non saremo noi a farlo. Abbiamo detto cento volte che siamo pronti, ma fino ad ora nessuno sta negoziando con noi, e il processo formale non è ancora stato avviato nonostante la scadenza sia il 2021", ha spiegato Putin incontrando i giornalisti delle agenzie di stampa al Forum Internazionale di San Pietroburgo.

Il trattato, firmato nel 2010, prevede il mantenimento degli arsenali nucleari russi e statunitensi ben al di sotto dei livelli della Guerra Fredda.

"Se non dovesse essere prorogato o rinnovato non esisterà più alcuno strumento che limiti la corsa agli armamenti, come ad esempio l'invio di

armi nello spazio", ha avvertito Putin.

Mosca e Washington avevano già sospeso quest'anno la propria partecipazione al trattato di disarmo nucleare Inf, che riguarda le armi a gittata intermedia e che entrambi i Paesi si accusano vicendevolmente di aver violato.