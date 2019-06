Xi e Putin allo zoo di Mosca: "Vladimir è il mio migliore amico"

Mosca, 6 giu. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha iniziato una visita di Stato di tre giorni in Russia, definendo Vladimir Putin il suo "migliore amico". La visita arriva quando le relazioni tra Cina e Stati Uniti si sono inasprite per la guerra sui dazi. Le due parti hanno firmato un pacchetto di accordi commerciali e Xi ha anche donato due panda per lo zoo di Mosca.

Xi andrà anche a San Pietroburgo per il Forum Economico Internazionale (Spief), piattaforma di dibattito, negoziati, accordi internazionali in campo economico e diplomatico, che ha come ospite d'onore oltre al presidente della Repubblica popolare cinese, anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.