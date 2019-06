In migliaia alla "cena in bianco" a Parigi di fronte al Louvre

Roma, 7 giu. (askanews) - In migliaia hanno preso parte al tradizionale appuntamento parigino della "Dinner in White", "La cena in bianco", giunta alla sua 31esima edizione; unica regola: vestirsi di bianco, dall'abito agli accessori, colori non ammessi.

L'evento ha una location diversa e a sorpresa che viene svelata all'ultimo momento ogni anno e questa volta la cena open air con lunghe tavolate, apparecchiate naturalmente tutte in bianco, con tavoli portati dagli ospiti così come tutto il necessario, si è svolta nel giardino delle Tuileries, di fronte al Louvre. Un elegante pic nic che lo scorso anno, per il trentennale, all'Esplanade des Invalides, ha radunato 17mila partecipanti, una cifra da record.