Jova Beach Party, 7 nuove canzoni per Jovanotti in un Ep

Milano, 7 giu. (askanews) - Il vulcanico Lorenzo a un mese esatto dal debutto del tour esce con Jova Beach Party, un EP con sette nuove canzoni che lui racconta così.

"Per visualizzare l'idea che stava nascendo serviva un po di musica, qualcosa di nuovo, senza pressione, per il piacere di immaginare la gente che balla".

E' un disco dove l'anima DJ di Lorenzo emerge evidente, più che in qualsiasi altro suo album dove spesso convivono altre atmosfere. In Jova Beach Party fondamentalmente si balla, la base di questi pezzi è decisamente festaiola, ritmica in sette possibili coniugazioni. Ma da sotto la superficie emergono "canzoni", la scrittura di Lorenzo, il romanticismo, l avventura, la vitalità, l'energia, l'attenzione alle parole.

Jova Beach Party, edito per Polydor, è energia pura.

Non è un disco addomesticato, pettinato, "allineato" al mercato tradizionale, è semplicemente "un progetto nato e cresciuto libero, che voleva uscire, e ora è fuori!"

E' una grande sorpresa per i fan di Lorenzo, è la colonna sonora che in molti desideravano ma che nessuno si aspettava, realizzato nell'ombra e pronto per essere pubblicato a sorpresa.

Jova Beach Party è un EP di sette nuovi pezzi ricco di collaborazioni, nello spirito di condivisone che anima l'intero progetto delle feste in spiaggia.

Nei pezzi si respira libertà. Jova Beach Party è un album dinamico, senza stress, senza ansia di piacere ma con la voglia di far impazzire. È un Ep che non c'era, neanche nel repertorio di Lorenzo ed è nato dall istinto e dal desiderio.

"È pura passione per la musica, niente altro che passione per la musica e per quello che la musica fa accadere.

Per Jova Beach Party non sono previsti video ufficiali, ma anche in questo caso c è un esperimento in atto: l Ep esce infatti anche in forma di playlist di Lyric video con i 7 brani in versione cartoon. Sviluppati dai fratelli Dan&Dav insieme a Colormovie che ha curato il montaggio e gli effetti speciali.

