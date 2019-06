Neymar due ore in polizia, minacce alla modella che lo accusa

Roma, 7 giu. (askanews) - L'esame medico-legale a cui si è sottoposta Najila Trinidade Mendes de Souza, la modella brasiliana 26enne che accusa Neymar, il campione del Paris Saint Germain, di averla stuprata in un albergo parigino il 15 maggio scorso, non avrebbe rilevato lesioni nell'area genitale, stando a quanto reso noto dal sito brasiliano Uol. Sarebbe però stata riscontrata una ferita su un dito della mano destra, risultati medici divergenti da quelli effettuati dalla modella stessa in ospedale a pochi giorni dalla presunta violenza, secondo cui c'erano "ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche". La ragazza, inoltre, ha fatto sapere il suo avvocato, ha ricevuto minacce di morte da alcune "persone potenti".

Intanto, il campione brasiliano si è presentato alla polizia di Rio de Janeiro per essere ascoltato sulla vicenda. Era stato convocato per aver diffuso online un video, corredato di messaggi e foto scambiati con la ragazza senza il consenso della modella, un reato che in Brasile è considerato punibile con pene fra 1 e 5 anni di prigione. E' stato ascoltato dalla polizia per circa due ore, poi, uscendo con le stampelle, dopo l'infortunato rimediato in nazionale che lo costringerà a rinunciare alla Coppa America, ha detto:

"Voglio solo ringraziare tutti per il sostegno e i messaggi. Dire ai miei amici e fan e a chi mi sostiene: grazie, grazie per il vostro affetto"."Neymar voleva chiarire quanto accaduto il prima possibile - ha spiegato la sua legale - siamo fiduciosi che dimostreremo pienamente la sua innocenza".

Najila Trindade Mendes de Souza ha raccontato in tv la sua versione spiegando di essere andata a Parigi per incontrare Neymar, che le ha pagato aereo e hotel, ma una volta da soli la situazione sarebbe degenerata, trasformando l'incontro, a suo dire, in aggressione e violenza fisica.