Accordo Trump con il Messico per contenere il flusso dei migranti

Roma, 8 giu. (askanews) - Gli Stati uniti hanno firmato un accordo con il Messico, nel quale quest'ultimo s'impegna ad assumere iniziative per tenere sotto controllo il flusso di migranti e, in cambio, gli Usa sospendono l'aumento previsto delle tariffe doganali. L'annuncio è stato fatto dal presidente americano Donald Trump in un tweet.

"Sono lieto di informarvi che gli Stati uniti d'America hanno raggiunto e firmato un accordo col Messico. Le tariffe che dovevano essere applicate da lunedì, contro il Messico, sono

sospese sine die", ha scritto Trump.

"Il Messico in cambio - ha continuato - ha concordato di prendere forti misure per abbattere l'ondata di migrazione tra il Messico e il nostro confine meridionale. Questo verrà fatto per ridurre fortemente, o eliminare, l'immigrazione illegale proveniente dal Messico negli Stati uniti. Dettagli dell'accordo verranno forniti a breve dal Dipartimento di Stato. Grazie!"