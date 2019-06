Fabrizio Moro in "Figli di nessuno (Amianto)", feat. Anastasio

Roma, 8 giu. (askanews) - É in radio e disponibile in streaming e digital download "Figli di nessuno (Amianto)", nuova speciale versione del brano di Fabrizio Moro contenuto nel suo ultimo album di inediti "Figli di nessuno", registrata negli studi RCA con Anastasio.

Le due voci raccontano senza ipocrisie dei figli di nessuno, quelli a cui nessuno ha fatto sconti nella vita, che non hanno modo di raccontare la propria storia. Online anche il video ufficiale di "Figli di nessuno (Amianto)" feat. Anastasio, diretto e prodotto da Trilathera.

L'album "Figli di nessuno" (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di Moro, che tornerà a esibirsi live con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport da Sud a Nord Italia, con un doppio show proprio nella sua città, Roma. Queste le date di "Palasport 2019": 12 ottobre - PalArt Hotel di Acireale (CT), 18 e 19 ottobre - Palazzo Dello Sport di Roma, 26 ottobre - Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).