Giornate Trevi, Ispra: nostro impegno per tradurre dati in azioni

Trevi, 8 giu. (askanews) - Ispra è fortemente impegnata come organo di supporto tecnico del ministero dell'Ambiente nella definizione dei dati necessari sia sul Piano Energia e Clima sia per quanto riguarda il recepimento delle direttive sui rifiuti. Lo ha sottolineato a margine delle giornate di Trevi "L'orizzonte della transizione energetica", organizzate da Wec Italia e Globe, il direttore generale dell'Ispra, Alessandro Bratti che dal borgo umbro ha parlato dell'impegno dell'istituto come organo di supporto tecnico per il governo.

"Noi - ha detto - siamo fortemente impegnati sia come istituto di ricerca, sia come organo di supporto tecnico alle decisioni del Ministero perchè stiamo affrontando in un confronto serrato con le le imprese la bontà dei dati, nel senso che siccome noi produciamo dati ufficiali per legge è necessario che la conoscenza dei dati che hanno le imprese sia uguale a quella che abbiamo noi".

"Poi c'è questo confronto serrato - ha aggiunto - soprattutto sulla plastica che va avanti da tantissimo tempo e in più siamo ai tavoli del ministero per il recepimento delle direttive No waste. Ci sono una ventina di gruppi di lavoro che sono partiti dove cerchiamo anche qui di dare un contributo tecnico. E dopo dovremo svolgere una attività di verifica e di controllo successiva in cui come organi controllori siamo anche impegnati per far rispettare le autorizzazioni che vengono in un qualche modo decise".

"Siamo fortemente impegnati anche su tutto il fronte del Piano energia e clima sia sull'aspetto inventario delle emissioni di CO2 e quindi un lavoro molto capillare sul Piano energia e clima sia siamo fortemente impegnati tecnicamente nel definire oltre che la Strategia dell'adattamento climatico che è già stata approvata dal ministero, il Piano per cui cercare di tradurre i principi in azione concrete".