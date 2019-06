La famiglia reale al completo sul balcone di Buckingham Palace

Londra, 8 giu. (askanews) - La regina Elisabetta e gli altri esponenti della famiglia reale britannica assistono allo spettacolare sorvolo degli aerei della Raf, l'areonautica britannica, dal balcone di Buckingham Palace, come da tradizione per le celebrazioni del genetliaco della sovrana britannica.

Sul balcone ci sono quasi tutti: la regina, il principe Carlo e la moglie Camilla, il principe Andrew, il principe William e la consorte Kate, con i tre figli al seguito (George, Charlotte e l'ultimo arrivato Louis, che insisteva per andare in braccio al papà e - come si vede nelle immagini - ci è riuscito), il principe Harry con Meghan (ma senza Archie). Grande assente della giornata il Duca di Edimburgo, che lunedì festeggerà la veneranda età di 98 anni.

L'affaccio al balcone segue "Trooping the Colour", parata che deve le sue origini ai tradizionali preparativi per la battaglia ricorda il compleanno dei sovrani britannici da oltre 250 anni. Per quanto la regina festeggi il suo 93esimo compleanno ad aprile, come da secolare tradizione i sovrani britannici festeggiano a giugno confidando in un clima più clemente.