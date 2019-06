Melania e Chris, coppia di lesbiche aggredita su un bus a Londra

Londra, 8 giu. (askanews) - Melania Geymonat, 28 anni, originaria dell'Uruguay e di professione hostess per Ryanair, e la sua fidanzata, Chris, sarebbero state picchiate su un autobus notturno a Londra da un gruppo di adolescenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

Le due donne - scrive la stampa britannica - sono state prima derise, con la gang di giovani uomini che chiedeva loro di baciarsi in pubblico, e poi brutalmente picchiate. "La cosa che ricordo era Chris in mezzo a loro che veniva picchiata", ha raccontato Geymonat. "Ho cercato di tirarla via e di difenderla e hanno iniziato a picchiare anche me", ha aggiunto.

Intanto sono cinque le persone arrestate per i fatti avvenuti il 30 maggio su un bus nel quartiere di Camden. L'accusa nei loro confronti è di furto e violenze aggravate, dato che hanno anche preso alle donne un cellulare e una borsa.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha condannato la "disgustosa aggressione": "I reati di odio contro la comunità Lgbt non saranno tollerati a Londra".