Poroporopo... Esce "Ipocondria", il nuovo singolo di Ultimo

Roma, 8 giu. (askanews) - È in rotazione radiofonica "Ipocondria" (Honiro, distribuzione Believe), brano di Ultimo, nome d arte del giovane cantautore romano Niccolò Moriconi, estratto dal suo nuovo album già certificato disco di platino "Colpa delle Favole" che ha debuttato al #1 posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive.

Nel singolo, l ipocondria dell artista è curata dall amore, un sentimento che, nonostante sia vissuto a distanza, resta sempre presente e vicino al cuore. "Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno più nulla da condividere, se non lo spazio che li accomuna" così Ultimo descrive il brano: la vicinanza fisica non sempre rappresenta l elemento fondamentale in un rapporto, al contrario questa può portare all abitudine, a quella quotidianità che spesso diventa soffocante. In amore, come nella vita, le cose che abbiamo il potere di immaginare sono le più forti: desiderare di rivedere la persona che si ama, sognare di riabbracciarla sono il motore che spinge ad andare avanti ogni giorno con nuova energia".

Il singolo è accompagnato da un videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano e prodotto da DM Communication Srl, con la produzione esecutiva di Luca Tornatore. Nel video, un medico e un'infermiera si trovano al comando di un insolita casa di cura. Tra i pazienti ricoverati, affetti da disturbi strani e alquanto buffi, anche Ultimo si ritrova protagonista della clinica in cui cerca di trovare rimedio alla sua strana "Ipocondria".

Il 3 giugno si è concluso il "Colpa delle favole tour", la tournée tutta sold out in 18 palazzetti italiani, ora si prepara a chiudere la tournée e a tornare dal vivo con "La Favola", la speciale data evento che il 4 luglio 2019 lo vedrà protagonista all Olimpico di Roma, e sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. L appuntamento sarà preceduto da una data zero sabato 29 giugno 2019 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD).

Prima del live allo Stadio Olimpico, Ultimo si esibirà sul palco di Locarno, sabato 15 giugno 2019, nell ambito del Connection Festival presso Piazza Grande.