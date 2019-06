Meghan riappare così. Alla parata per la Regina con Harry e Kate

La regina Elisabetta lascia in carrozza Buckingham Palace per partecipare alla parata annuale "Trooping the Colour", che celebra ufficialmente il suo compleanno e a cui partecipano anche i membri della famiglia reale e migliaia di spettatori. Dietro la regina, si intravede un'altra carrozza, ma aperta, sulla quale siedono la duchessa Camilla Parker Bowles, consorte del principe Carlo, Kate Middleton, duchessa di Cambridge e il principe Harry con la moglie Meghan Markle, quest'ultima alla sua prima uscita in pubblico dalla nascita del figlio Archie. La cerimonia si concluderà con l'affaccio della famiglia reale dal balcone.