Esplosione a Rocca di Papa, tra i feriti anche tre bambini

Roma, 10 giu. (askanews) - Esplosione nella sede del Comune di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Intorno alle 11.40 del mattino si è sentito un boato ed è crollata parzialmente la facciata del palazzo al civico 26 di Corso Costituente.

Il bilancio è di diversi feriti, tra cui tre bambini: uno trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, ma che non risulta in pericolo di vita; altri due bambini trasportati con mezzi propri all'ospedale di Frascati; sei adulti trattati sul posto e un adulto 'grande ustionato' trasportato con mezzi propri al Policlinico di Tor Vergata, ha fatto sapere l'assessore alla

sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

L'evento sembrerebbe essere stato causato da una fuga di gas, ma è ancora da accertare. Nello stabile erano in corso dei lavori.

In via precauzionale sono stati evacuati alcuni palazzi vicini.