Nba, Toronto sfiora l'impresa ma va a gara-6 contro i Warriors

Toronto, 11 giu. (askanews) - I Toronto Raptors hanno dovuto rimandare i festeggiamenti per la conquista del loro primo storico titolo nell'Nba. In gara-5 della finale playoff hanno ceduto per un solo punto (106-105) contro i Golden State Warriors.

I Raptors guidano per 3-2, ma dovranno tornare martedì in California, dove hanno già vinto tre volte in questa stagione, per giocarsi il match point. La cosa peggiore che potrebbe capitare è di andare a gara-7 nella loro Scotiabank Arena domenica sera per decidere il campionato.