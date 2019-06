Usa, un elicottero si è schintatao su grattacielo di Manhattan

New York, 11 giu. (askanews) - Un elicottero civile si è schiantato sul tetto di un grattacielo di New York, nel popoloso quartiere di Manhattan, nel pomeriggio del 10 giugno 2019, probabilmente a causa di problemi di visibilità dovuti alla pioggia e alla nebbia. Quattro i feriti, morto, invece, il pilota, Tim McCormack, ex pilota dei Vigili del fuoco, che aveva avvertito i controllori del traffico aereo della difficoltà a proseguire il volo.

Esclusa sin dalle prime battute la pista terroristica, come hanno rimarcato il sindaco di New York, Bill de Blasio e il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.

"Nulla al momento fa pensare a un attacco terroristico e New York non è minacciata - ha sottolineato - stando alle notizie in nostro possesso i newyorkesi non corrono alcun pericolo".

"L'elicottero ha effettuato un atterraggio d'emergenza sul tetto del grattacielo. Le persone che erano nell'edificio hanno detto di aver udito un boato e avvertito le vibrazioni, poi l'incendio, domato dai pompieri".

L'elicottero era registrato a nome di una società denominata American Continental Properties Inc., fondata dall'imprenditore

immobiliare Daniele Bodini - ex ambasciatore di San Marino presso le Nazioni Unite.