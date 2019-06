Le Galà, ad Edison il premio per protezione dell'ambiente

Milano, 12 giu. (askanews) - "Edison ha vinto il premio per la protezione dell'ambiente e ovviamente ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo fatto un investimento importante a Marghera Levante nel Veneto, cioè rifare una centrale di produzione di elettricità che comporterà una significativa riduzione delle emissioni di Co2 e di ossidi di azoto. Si tratta di una turbina molto flessibile per consentire una maggior complementarietà con le fonti rinnovabili, l'eolico e il fotovoltaico, E' un progetto per il futuro del mix energetico italiano", lo ha detto Marc Benayoun, Amministratore Delegato di Edison a margine di Le Galà, la serata per l'assegnazione dei 7 trofei CRS a sette eccellenti progetti del mondi industriale della Camera di Commercio francese in Italia.