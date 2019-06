Le Galà, Campari premiata per l'impegno nella cultura e nell'arte

Milano, 12 giu. (askanews) - "Campari Group ha ricevuto questo premio della Chambre di Commercio francese per l'impegno nel mondo della Cultura e nell'Arte. Sono delle attività attraverso le quali Campari vuole ribadire lo stretto legame che ha da sempre contraddistinto la storia del proprio marchio. Da sempre Campari ha utilizzato gli artisti e si avvalsa dei più importanti disegnatori per le proprie campagne pubblicitarie, è una storia che continua e attraverso la valorizzazione dell'heritage e degli archivi aziendali si vuole rendere fruibili alla collettività questi giacimenti di storia incredibili. I progetti per cui abbiamo ricevuto il premio sono la valorizzazione dell'archivio Cinzano, un marchio che ha oltre 262 anni di storia, nato a Torino ma che si è presto diffuso in tutto il mondo. Campari acquista il marchio nel 1999 e, recentemente, lancia un progetto di valorizzazione e riorganizzazione di un archivio che conta una quantità di documenti straordinaria. L'archivio è stato per la prima volta riproposto al pubblico nel 2017 presso il Museo del Risorgimento italiano di Torino, attraverso una mostra che ha celebrato i 260 anni del marchio. L'altro progetto è la collaborazione con Artissima, una delle fiere di arte contemporanea più importanti del mondo. Campari ha creato il Campari Art prize, attraverso il quale premia artisti under 35 che con il loro lavoro abbiano saputo, attraverso le loro opere, esprimere al meglio il tema del ricordo, della memoria e del racconto. Il premio viene conferito da una giuria internazionale che sceglie questi artisti e consiste nel poter avere una mostra temporanea nei locali di Gallerie Campari. Quindi una grande opportunità e un grande premio per l'artista ma anche una valorizzazione per la comunità in cui gallerie Campari si muove e propone le proprie iniziative culturali".

Lo ha detto Paolo Cavallo, direttore di Gallerie Campari a margine di Le galà, la serata per l'assegnazione dei 7 trofei Crs ad altrettanti eccellenti progetti del mondo industriale della Camera di commercio francese in Italia.