Pitti, Blauer lancia il primo piumino riciclato al 100%

Firenze, 13 giu. (askanews) - "Come novità abbiamo trovato un materiale molto interessante, un poliestere giapponese che riusciamo a intingere in capo, quindi dà brillantezza e lucentezza che sembra quasi seta. La tendenza generale sono i tessuti tecnici riportati nel fashion. Abbiamo neoprene, nylon stretch, i cotoni nylon mischiati, abbiamo parecchie cose che dal tecnico le facciamo diventare fashion". Enzo Fuso, patron di Fgf Industry, ci guida nello stand di Blauer a Pitti Uomo 96, a Firenze.

"L'altra novità grossa che quest'anno è interessante è che siamo riusciti per la prima volta a fare un piumino ecologico al 100%. Abbiamo un esterno di nylon fatto con le bottiglie di plastica e l'interno in ovatta, per la prima volta, con un'ovatta fatta anch'essa con le bottiglie di plastica riciclata, e così la costina. Dobbiamo soltanto mettere a punto la cerniera".

"Abbiamo aperto un negozio a Praga, a settembre anche a Verona perché ci piace come città, è viva e c'è molto turismo. A gennaio c'è il progetto di aprire un negozio in Cile, perché il Sud America ci interessa e probabilmente ne apriremo a Cannes e Lione. Il progetto è nel giro di due o tre anni aprire una ventina di monobrand Blauer nel mondo".