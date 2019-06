In migliaia al Gay Pride di Tel Aviv, una festa sul lungomare

Roma, 14 giu. (askanews) -

Bandiere arcobaleno e palloncini colorati, in migliaia si sono dati appuntamento sul lungomare di Tel Aviv per il Gay Pride, diventato uno degli appuntamenti clou della città, che attira centinaia di partecipanti da tutto il mondo.

Per tutta la settimana si susseguono eventi gay-friendly che culminano con la parata finale che termina in spiaggia con una grande festa fino a notte fonda, con spettacoli, danze e intrattenimento. Slogan, anche quest'anno, la richiesta di uguali diritti per la comunità Lgbt in Israele.