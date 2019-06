"Margarita" il singolo tutto da gustare di Elodie e Marracash

Milano, 14 giu. (askanews) - Elodie torna a duettare con un grande del rap, insieme a Marracash esce con "Margarita" una canzone fresca ed estiva che mette voglia di ballare e di divertisi.

"In questo singolo c'è leggerezza, c'è il reggae, c'è il pop, c'è il rap, felicità, ci sono tante sfumature sia musicali che caratteriali. Racconta una storia complicata, una relazione un po' complessa, ma onesta perchè ci si dicono le cose in faccia, per me l'onestà è la cosa più importante e va sempre premiata".

Un singolo tutto da gustare, nel video si percepisce la grande intesa con Marracash, artista con cui collabora per la prima volta.

"Sicuramente mi sono trovata molto bene, ci siamo conosciuti e ci siamo confrontati tanto, è una persona che sa collaborare, da dei consigli e dice la sua, per questo ho imparato tanto da Fabio, moltissimo".

Alla presentazione del singolo Elodie si è messa dietro il bancone per preparare un Margarita, un cocktail di sensualità e divertimento perfetto per l'estate ormai alle porte. Poi si è messa a cantare a cappella dimostrando ancora una volta le sue eccezionali doti canore con la sua voce che arriva al cuore.