Vasco infiamma San Siro: 6 date sold out, oltre 350mila persone

Roma, 14 giu. (askanews) - Sei concerti, tutti sold out, allo Stadio di San Siro a Milano: 350mila persone hanno preso parte al concerto e show di Vasco Rossi. 29 canzoni del Komandante, per uno spettacolo emozionante. I sei concerti di Milano diventano ora un docu-concerto che verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 17 giugno in prima serata. Si intitola "Siamo solo noi - 6 come 6", il racconto delle sei serate alla scala del rock.