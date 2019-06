Flat tax, Salvini: taglio delle tasse nella manovra ci sarà

Washington, 17 giu. (askanews) - Da Washington Il videpremier Matteo Salvini torna a sfidare l'Unione europea.

"Innanzitutto ringrazio, perché non è da tutti incontrare in poche ore il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo per ragionare dei problemi che sta vivendo l'Unione europea e delle idee di soluzione dell'Italia, faccio parte di una governo che in Europa non si accontenta più delle briciole. Abbiamo una idea diversa rispetto all'asse Berlino, Parigi, Bruxelles che ci ha portato a un livello di disoccupazione, precarietà e immigrazione fuori controllo che non abbiamo mai avuto".

Poi Salvini è tornato sul tema della Flat tax.

"Ci deve essere, non è una scelta. Un taglio delle tasse, non per tutti deve esserci nella prossima manovra economica. Possiamo decidere come modularla negli anni. Unione Europea ha ammazzato un popolo e spalancato le porte alla Cina che si è comprata un paese attraverso un porto. L'Italia non è la Grecia: contiamo di convincerli con il buon senso e con i dati. Taglieremo le tasse lo stesso e a Bruxelles se ne dovranno fare una ragione".