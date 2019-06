Hong Kong, libero leader movimento degli ombrelli: Lam si dimetta

Roma, 17 giu. (askanews) - E' uscito dal carcere e ha deciso subito di unirsi alla protesta Joshua Wong, uno dei principali leader del "movimento degli ombrelli" che nel 2014 per 79 giorni bloccò il centro di Kong Kong con una protesta pro-democrazia.

E' sceso in piazza contro la legge sulle estradizioni e ha chiesto le dimissioni della governatrice Carrie Lam. Wong è stato condannato in due diverse occasioni, nel 2017 e nel 2018 per il suo ruolo nel "movimento", ed è uscito di prigione dopo avere scontato una sentenza ridotta di un mese di prigionia.

"Credo che sia giunto il momento che Carrie Lam termini il suo mandato e che per lei sia l'ora di fare un passo indietro" ha detto ai giornalisti fuori dalla prigione.

"Grazie ai milioni di cittadini di Hong Kong che si sono uniti alle proteste nelle ultime settimane, questo dimostra lo spirito e la dignità della nostra gente".

Le proteste vanno avanti da giorni, ma all'indomani dell'annuncio della sospensione del progetto di legge sull'estradizione verso la Cina, centinaia di migliaia di persone sono tornate in strada, invocando la totale cancellazione della norma. La governatrice di Hong Kong ha fatto un parziale dietro front, decretando la sospensione dell'iter per l'adozione della controversa legge, ma i manifestanti hanno scandito slogan contro di lei e ne hanno invocato a gran voce le dimissioni.