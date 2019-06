Black and white e riprese urban: il nuovo video di Tiziano Ferro

Roma, 17 giu. (askanews) - Girato in bianco e nero e con riprese urban: è il videoclip ufficiale di Buona (Cattiva) Sorte, primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, atteso il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

Il video è stato diretto e girato da Gaetano Morbioli a Los Angeles, in un duplice scenario, a rappresentare la chiave di lettura ironica del brano: si alternano infatti immagini in bianco e nero in un ambiente asettico e claustrofobico, nel quale Tiziano pare stentare a liberarsi da ossessioni e vincoli reali e metaforici, a riprese urban per le strade di Los Angeles, nelle quali l'energia della canzone e del suo protagonista esplodono fra i colori luminosi della California.

E da lunedì 17 giugno, su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati, sono disponibili i biglietti per TZN2020, l attesissimo tour di Tiziano Ferro negli stadi italiani: 12 concerti che lo vedranno protagonista nell estate 2020, a partire da sabato 30 maggio allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il tour farà tappa il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l 11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari (ancora non in vendita i biglietti, in attesa di poter annunciare la sede), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l 11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi mercoledì 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.