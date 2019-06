Tuzi (M5S): fondamentale per il governo "sburocratizzare la PA"

Roma, 18 giu. (askanews) - L'innovazione è una tematica "fondamentale per questo governo" per "sburocratizzare la PA". A parlare è Manuel Tuzi, componente Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, in occasione del workshop "Innovare per rinnovare il sistema in Italia", organizzato presso lo spazio Hdrà, a Roma.

"L'innovazione è una tematica molto importante che è stata sempre al centro di questo governo, anche con le tecnologie emergenti, e i sistemi per la sburocratizzazione della PA: sono tematiche per noi fondamentali. Al centro di tutto questo riteniamo si debba fare un passo in avanti che vada verso il mondo dei giovani. Il sistema di innovazione, in questo senso, può cercare di fare da padrone, per cercare quel collegamento. E noi stiamo lavorando, in Commissione Cultura, a una nuova proposta di legge che permetterà di creare questo nuovo collegamento che si ritiene necessario per certificare le competenze, valutare le esperienze delle persone e cercare di creare un migliore incontro tra domanda e offerta. Attualmente questo non avviene, è una mancanza della PA; stiamo innovando il sistema, ci vuole tempo".