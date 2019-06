Overture, l'erede del Concorde: Parigi-New York in 3,15 ore

Milano, 19 giu. (askanews) - Si chiama Overture ed è l'erede designato del Concorde; sarà in grado di collegare Parigi a New York in sole 3 ore e un quarto di volo, viaggiando a una velocità di Mach 2,2 (due volte la velocità del suono).

Si tratta del concept di un nuovo velivolo di linea supersonico, presentato dalla compagnia aerea Boom al Salone aeronautico di Le Bourget, alle porte di Parigi.

Potrebbe trasportare fino una cinquantina di passeggeri ed essere in linea tra il 2025 e il 2027.