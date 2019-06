A Venezia gli aerei storici che hanno preso parte al D-day75

Venezia, 20 giu. (askanews) - L'Aeroporto Nicelli di Venezia Lido teatro del "D-Day" italiano. L'evento "Ali storiche su Venezia" vedrà il 21, 22 e 23 giugno, aerei DC-3 e C-47 Dakota, "veterani" del vero D-day, ospiti dello storico terminal lagunare accolti dalla 96enne Yvonne Girardello, prima hostess d'Italia proprio sul DC3, per l'occasione in divisa d'epoca.

Lo squadrone americano, capitanato dal pilota e project manager italo-americano Moreno Aguiari, ha già fatto tappa a Prestwick in Scozia, in Inghilterra e poi in Francia, per le celebrazioni del più grande sbarco della storia militare attuato dagli anglo-americani sulle coste della Normandia.

La manifestazione, organizzata dalla Nicelli Eventi, vuole riportare alla memoria collettiva il periodo tra gli anni 30 e 60 in cui, nell aeroporto lidense, nasceva e operava il primo scalo aperto al trasporto commerciale anticipando Roma e Milano.

Durante la loro permanenza a Venezia si potranno ammirare i velivoli schierati sulla pista e visitarne gli interni in compagnia dei piloti al costo di soli 2 euro (gratis per i bambini).

Esposte anche una dozzina di auto d epoca. L'iniziativa è sviluppata dall Aeroporto Nicelli in collaborazione con l'Asi Automotoclub Storico Italiano e di Volandia - Air Vergiate.