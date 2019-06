"Pazzo di te", il video di Mecna e Sick Luke

Milano, 20 giu. (askanews) - "Pazzo di te" è un tuffo negli anni '90, nella golden age dei videoclip e delle televisioni musicali, il nuovo video di Mecna con Sick Luke racconta la storia di due adolescenti tra camerette, telefoni a filo e poster di giornali teen, in un vortice di riferimenti video e cassette vhs.

"Pazzo di te", dopo il singolo "Akureyri" uscito a Natale, conferma il valore di questa collaborazione, un'unione di teste, di artisti lontani sulla carta, ma uniti dalla voglia di fare musica insieme sperimentando nuovi suoni. Tutto questo è impreziosito dal valore aggiunto dei musicisti Valerio Bulla e Alessandro Cianci.

Mecna, una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate con uno stile inedito e inconfondibile, è impegnato in un tour estivo in giro per l'Italia che sta registrando numerosi sold out.