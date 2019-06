A New York un boa piumato arcobaleno da Guinness

Roma, 21 giu. (askanews) - Un "serpentone" da Guinnes dei primati. A New York è stato battutto il record del mondo per il boa piumato arcobaleno più lungo: ben 1,2 miglia, ovvero oltre 1,9 km.

L'iniziativa è stata organizzata in concomitanza con le celebrazioni del World Pride che si svolge a New York questo mese e per commemorare il 50esimo anniversario dei moti di Stonewall.