Ahmadzada: con Festival cinema, cultura lega Italia e Azerbaigian

Roma, 21 giu. (askanews) - Ai microfoni di askanews, l'ambasciatore dell'Azerbaigian a Roma - Mammad Ahmadzada - racconta presupposti e obiettivi del Festival del cinema azerbaigiano in Italia, in programma dal 20 al 22 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese e giunto alla seconda edizione.

"Questa idea nasce due anni fa, con la prima edizione: questo successo della prima edizione ci ha fatto prendere la decisione di organizzare la seconda edizione di questo festival. È un'iniziativa che ha sicuramente lo scopo di avvicinare le nostre due società tramite la cultura, in questo caso sicuramente tramite il cinema. Sono film che riguardano la vita dell'Azerbaigian a 360 gradi, perché ci sono film che raccontano la storia dell'Azerbaigian, alcuni aspetti molto importanti della nostra storia . Ci sono sicuramente anche bellissimi film classici dell'epoca degli anni Quaranta, ma anche l'inizio degli anni Novanta. Sicuramente tramite il cinema uno spettatore italiano capisce la vita quotidiana in Azerbaigian, come la gente vive e si veste. Questo cinema fa capire alla società italiana che l'Azerbaigian e l'Italia sono molto vicini".