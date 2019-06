Conte: Commissione Ue ha proiezioni su conti, noi i numeri reali

Bruxelles, 21 giu. (askanews) - "La Commissione europea ha operato delle proiezioni, una stima, noi invece abbiamo un costante monitoraggio, i numeri reali li abbiamo noi". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles ha risposto a proposito delle critiche da parte del governo alle cifre sui conti pubblici sulla base delle quali è partita la procedura di infrazione europea.

"Se mi riunisco con i tecnici del Mef e della Ragioneria ho l'aggiornamento concreto quanto meno fino a giugno - spiega -perciò la proiezione nostra è più rispondente alla realtà, noi vediamo i flussi di cassa in qualsiasi momento, perciò quando dico che i numeri nostri sono diversi non è perchè facciamo esercizi accademici, non è un forum scientifico, noi i numeri li portiamo alla Commissione che li legge e li può verificare".